Cerno: Costituzione a pagamento, Corano gratis

Nel Paese dove la sinistra predica democrazia e accusa gli italiani che hanno votato a centrodestra di essere un branco di fascisti ignoranti che non capiscono la politica, capita che un quotidiano come Il Tempo scopra che i giudici dell’Anm sono in rivolta con la gestione «rossa» del sindacato che ha lasciato un buco da oltre mezzo milione. Tale buco è servito a pagare proprio quella sinistra che predica Costituzione per mandare i suoi testimonial vip a insultare in piazza e nei teatri il governo democraticamente eletto. Ma non lo fanno gratis, per spirito partigiano, lo fanno a suon di cachet, per cui un articolo della Carta costa un tot, come un etto di prosciutto a seconda della stagionatura.

Governo fascio, Bibi Hitler. Il delirio delle toghe rosse. Dopo lo scoop l'attacco a Il Tempo

Gratis invece regalano moschee, ovviamente fasulle, dove falsi Imam addestrano terroristi. Lo fanno comprando con soldi pubblici palazzi occupati, finanziando la cultura musulmana che invece le indagini scoprono essere un’organizzazione terroristica internazionale (lo dicono perfino gli Imam francesi). Il Corano conta già più della legge. Ma non si paga.