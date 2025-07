Tommaso Cerno: serve il reato di abuso di popolo

Tommaso Cerno 11 luglio 2025 a

a

a

Se c’è una cosa che il popolo ha fatto stavolta è scegliere una maggioranza di governo per l’Italia. Una maggioranza che, piaccia o no, ha ripristinato dopo oltre un decennio la Costituzione formale e sostanziale: basta bugie tecniche, governicchi arrampicati sul curriculum di questo o quel professore. I partiti che hanno la maggioranza guidano il Paese fino alle prossime elezioni. Basterebbe questo per dire che il popolo il potere ce l’ha già, quello che manca invece è un reato nel codice penale per punire chi di questo popolo, quello italiano, abusa di continuo.

Le due Libie e la polemica di noi polli

Vedere Pro Pal fare una gazzarra di fronte alla sede di Libero e de Il Giornale chiamando servi i direttori e i giornalisti che non la pensano come loro è la prova che oggi a sinistra non si vuole la democrazia ma la censura. Il problema è che i veri fascisti sono proprio loro, i Pro Pal che sfruttano i morti di Gaza per scaldare le piazze con il fine di destabilizzare il governo e l’Italia. La Cgil sciopera sfruttando Gaza per trovare una poltrona a Landini. Magari col vitalizio che Cicciolina ci restituirà.