Cerno: chi brinda al bar del terrore

Tommaso Cerno 01 luglio 2025 a

a

a

I pateravegloria di insulti che ti rifilano quando affermi, come ho fatto io, che «l’Islam moderato non esiste più» si scontrano con le indagini dell’Antiterrorismo in Italia. Si scopre che le famose «frasi da bar», come le definisce l’ex intellighenzia di sinistra che oggi chiamerei stupidario, dimostrano ancora una volta che al bar, evidentemente, ci vanno gli italiani che tengono i piedi per terra. Dentro le moschee illegali che proliferano in tutta Italia come funghi di stagione, funghi velenosi, ci sono imam fanatici, cellule di Al Qaeda e dell’Isis, il peggio planetario in quanto a sicurezza dello Stato e tenuta democratica. Sono protetti dal luogo comune per cui in democrazia tutto si può fare. Sono protetti dalla politica che conta di ricavare in futuro voti da quel mondo. Arresti, espulsioni, sequestri ci mostrano il pericolo islamizzazione avanzato in Italia. E io non sento denunciare questo da sinistra, né sento dalla religione di Allah che lorsignori chiamano moderata e integrata venire un antidoto o un muro che ci faccia pensare che davvero che non abbia vinto l’estremismo.