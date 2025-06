Sciopero per Gaza, Cerno: sinistra attaccata al tram

Tommaso Cerno 21 giugno 2025 a

Va bene che un battito d’ali di farfalla in Giappone possa scatenare un uragano in Florida, ma che c’azzecca un tram di Roma fermo al deposito con la guerra di Gaza? E che c’entra spaccare in due l’Italia fermando l’alta velocità per manifestare il punto di vista dello stanco segretario Cgil Landini a caccia di poltrona in Parlamento su Israele e sugli ebrei. Finendo per alimentare l’antisemitismo di ritorno che sta infettando la sinistra e l’Italia. Soprattutto se a indire gli scioperi è un sindacato che ha firmato contratti a cinque euro l’ora e poi viene a farci la morale sui salari bassi.

Se proprio si vuole fare una rivolta sociale si arruolino dei volontari e non si prendano in ostaggio gli italiani in viaggio, i pendolari, le famiglie che si godono i pochi giorni di vacanza che possono permettersi di questi tempi. C’è cascata Elly Schlein, spinta dal suo cerchio magico, che di magico ha davvero poco, a diventare la portavoce di Angelo Bonelli, aprendo nel Pd la fase filo islamista e anti femminista che la costringerà presto alla conta.