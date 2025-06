Cerno: stuprate pure, ma giù le mani dai sondaggi

Tommaso Cerno 18 giugno 2025 a

Prendete una gang di pedofili. Pachistani. Accusati di abusi su minorenni, ragazzine trasformate in schiave sessuali, collettivi e ripetuti. In un quartiere, pardon sobborgo, di Manchester nel nord dell’Inghilterra che guarda sempre più intensamente a Farage. In un Paese normale, anzi nel famoso Regno Unito del Common Law, dove la sinistra laburista ha dato lezioni a tutto il mondo di stile e di morale, perfino a Sua Maestà la regina Elisabetta su come comportarsi da regnante dopo la morte di Lady Diana, ci si aspetta articoloni sui giornali, la condanna netta della politica, un processo e le conseguenti condanne. E invece no. Contano i sondaggi. E così si è pensato bene di aspettare anni prima di perpetrare le condanne e rendere pubblico il fatto che gli immigrati di Manchester stuprano le bambine. Per non turbare la comunità islamica, poverina, in fondo le donne nella loro cultura sono schiave anche quando sono mogli, cosa sarà mai violentarle un po’. Il tutto a favor di vento laburista. Perché anche nella terra di Churchill, la perfida Albione, il problema non sono gli stupratori immigrati ma il fascista Farage.