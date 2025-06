Inghilterra, pedofili pakistani protetti per i voti: lo choc della giustizia ritardata per salvare i Labour

17 giugno 2025 a

Una vicenda raccapricciante di abusi sessuali su minori riemerge con forza nel Regno Unito, dove sette uomini di origine pakistana sono stati nuovamente condannati per crimini commessi tra il 2001 e il 2006 nella zona di Rochdale, sobborgo a nord di Manchester. Le nuove accuse riguardano violenze sistematiche e sfruttamento di due bambine, le cui testimonianze hanno contribuito a riaprire un'indagine che per anni era rimasta in sordina. La sentenza della Manchester Minshull Street Crown Court arriva a distanza di anni da una prima ondata di condanne, ma getta ulteriore luce su un contesto fatto di silenzi, omissioni e ritardi istituzionali.

Le due vittime, identificate solo come “Girl A” e “Girl B” per proteggere la loro identità, hanno raccontato un'esperienza di abusi prolungati che ha coinvolto fino a 200 uomini. Le ragazze sarebbero state rese dipendenti da alcol, droghe e sigarette, per poi essere trattate come oggetti sessuali fin dalla tenera età di dieci anni. Tra i condannati figura Mohammed Zahid, 64 anni, considerato il principale responsabile del gruppo, insieme a Mustaq Ahmed (67 anni) e Kasir Bashir (50 anni). Tutti gravitavano intorno a un mercato locale, che fungeva da punto d’incontro per la banda e da zona franca per i loro crimini.

Ma oltre all’orrore degli abusi, a inquietare l’opinione pubblica è il clima che avrebbe favorito l’omertà. Secondo quanto ricostruito dalla stampa britannica e riferite da Il Giornale, le denunce delle vittime sarebbero state ignorate o sottovalutate a lungo. Un misto di negligenza investigativa, timori di alimentare tensioni razziali e il desiderio di non danneggiare l’immagine della comunità asiatica – particolarmente radicata nella zona e legata politicamente ai Labour – avrebbero contribuito al colpevole ritardo nella giustizia. Il caso di Rochdale diventa così simbolo di un sistema che, per non turbare equilibri sociali e politici, ha finito per abbandonare le sue cittadine più vulnerabili.