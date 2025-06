Pd, Cerno: la profezia ottimista del Cavaliere

Tommaso Cerno 12 giugno 2025 a

Ricordo il ghigno dei leader Massimi e Minimi della sinistra quando, dal palco, Silvio Berlusconi scolpì nella storia della Seconda repubblica l’epitaffio che affossava le primarie che il centrosinistra aveva clonato dal modello americano: «I comunisti vincono solo quando fanno le elezioni tra di loro». Sembrava una battuta, ma non lo era. In effetti il Pd le elezioni politiche non le ha mai vinte dall’anno della fondazione: il lontano 2007. Quello che nemmeno Silvio potè immaginare era di essere stato, come suo solito, un grande ottimista.

Cresce il fronte dei contestatori dem. Schlein pensa al Congresso anticipato, rispunta Ruffini

Il Pd, come dimostra l’elezione a segretario di Elly Schlein, l’outsider che la dirigenza dem aveva bocciato nel primo turno dove a scegliere sono dirigenti e iscritti, ha smesso di vincere anche le primarie. Si trova un segretario che non voleva e non ha il coraggio di dirlo. Con un elemento in più. Dopo la battuta berlusconiana, a sinistra crebbe il fronte di chi voleva una legge statale per «costituzionalizzare» le primarie sul modello Usa. L’hanno fatto domenica scorsa col referendum. Ci è costato 140 milioni. E hanno perso anche quelle.