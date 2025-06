Viva il dissenso ma non in aiuto di chiunque

Tommaso Cerno 05 giugno 2025 a

Nel nostro Parlamento ormai diventato un talk show ieri la sinistra ha messo in scena una protesta contro il Dl Sicurezza approvato dal governo. I senatori hanno raggiunto il centro dell’Aula e si sono seduti a terra come quelli di Ultima Generazione alzando le mani verso il presidente Ignazio La Russa.

Stretta sul crimine e l'opposizione protesta. Sinistra a terra sul Decreto Sicurezza

Chi vi scrive è un liberale che non solo considera ogni protesta e ogni dissenso legittimo, ma addirittura benvenuto in una democrazia dove più voci ci sono e migliore sarà il dibattito e anche la decisione finale. Quello che mi è sembrato strano, come sembra strano perfino agli elettori di Pd e 5Stelle, che nei sondaggi sono favorevoli al provvedimento del governo Meloni in larga maggioranza, è che stavolta l’opposizione abbia protestato in difesa di delinquenti, scippatori, occupanti di case d’altri, truffatori di anziani e picchiatori di agenti delle forze dell’ordine. Perché questo ho capito io guardando l’Aula di Palazzo Madama. Ho capito che pur di attaccare Giorgia Meloni e il suo governo in nome della libertà sacrosanta di dissenso, siamo finiti in mano a un’opposizione che si oppone alla legalità.