Referendum e piazza pro Gaza, Cerno: se i bimbi spezzano il... quorum

Se contestiamo a un professore di usare i bambini per alzare odio politico, non possiamo non criticare chi usa i morti di Gaza per alzare il quorum di un referendum. E la sinistra italiana sta facendo proprio questo. La manifestazione (già divisa in due piazze) alla vigilia del referendum sul Jobs Act dove il Pd di oggi vuole cancellare la riforma simbolo del Pd di ieri per affermare la leadership di Elly Schlein è proprio questo. Non lo dico io, lo dicono loro. Che già sono divisi in due piazze. Una per la sinistra radicale. E una per la ritrovata coppia Renzi-Calenda.

ProPal e piazza antisemita per spingere il referendum. L'esclusione di Iv e Azione

E lo dice perfino Elly che si fa tingere di rosso una ciocca di capelli perché aveva scommesso che l’avrebbe fatto alle primarie. E sebbene per due anni non l’abbia tinte, lo fa oggi alla vigilia delle nuove primarie. Quelle belle urne di domenica che costeranno agli italiani 140 milioni di euro. Sarà una grande parata per sperare in un po’ più di affluenza. Né per Gaza né per il lavoro. Né per l’articolo 18 né per la cittadinanza. Per dire a tutti chi comanda a sinistra. E per dettare all’Italia la nuova morale antifascista. Quando i fascisti di oggi sono loro.