Cerno: cerco un centro sociale permanente

Nel centro sociale permanente in cui la sinistra ha trasformato la falsa piazza democratica, chiamando «studenti» teppisti e delinquenti di strada armati per menare le mani, la Costituzione in un manganello di partito da usare quando fa comodo, qualcosa scricchiola. Gli italiani là fuori non sono scemi e come dimostra il sondaggio pubblicato da Il Tempo alla domanda «volete vivere in un Paese che difende chi delinque o chi lavora?» la risposta, anche a sinistra, è quella del buon senso: la sicurezza è un sinonimo della democrazia.

Contrordine compagni, Giorgia piace a sinistra. Gli italiani la promuovono: il sondaggio choc

Ma Elly Schlein, Giuseppe Conte e gli alleati siccome non vanno d’accordo su nulla tranne che insultare Giorgia Meloni, tirano dritti per scaldare il clima già rovente. E così capita pure di leggere che la solita Corte europea guidata da Tal dei tali definisce razziste le forze dell’ordine italiane. Per poi scoprire che questo insulto privo di fondamento risale a oltre un anno fa ed è stato tenuto nel cassetto aspettando il momento giusto perché tutti strombazzassero contro il fascismo che non esiste. Per fortuna l’Italia usa il cervello e non il manganello.