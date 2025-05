Cerno: a scuola di Corano vacci tu

Tommaso Cerno 24 maggio 2025 a

A scuola di Corano vacci tu. Solo chi non vuole vedere, o ha interessi politici nel favorire la radicalizzazione di comunità islamiste sparse in Italia per garantirsi il serbatoio elettorale in cambio di cessione di libertà, non vede ciò che sta avvenendo da Nord verso Roma. L’ultima notizia è una scuola di fanatici ispirata ai Fratelli Musulmani e direttamente legata alla Francia. Una succursale italiana per educare gruppi religiosi a costruire pressioni politiche per sfondare con il Corano i principi laici della Costituzione. Approfittando del clima surreale in cui la sinistra antisraeliana copre questo mondo annusando voti e accusando chi li contesta di fascismo.

In Italia la più grande scuola islamica d'Europa. I soldi del Kuwait e l'allarme degli 007 francesi

Perfino Macron, che non mi sembra un giovane balilla, ha riunito un vertice di sicurezza interna mentre qui in Italia tocca beccarsi pure gli insulti di presunti intellettuali quando si denuncia, fatti alla mano, un disegno sistematico di islamizzazione del Paese. Dall’acquisto di immobili per presunti centri culturali illegali, covo di potenziali terroristi, fino alla tiritera della libertà religiosa: quella che leva i crocifissi e poi impone il Ramadan. Non è la mia.