Due o tre cose che so di Bergoglio

Tommaso Cerno 23 aprile 2025

So che è brutto fare il Var alla morte di un pontefice. Ma il finale a sorpresa di quel Francesco così discusso lo merita proprio. Bergoglio, l’uomo delle contraddizioni, capace di interpretare l’arcivescovo ai tempi di Videla quando Giulio Andreotti vietava ai diplomatici italiani di stringere la mano al dittatore. E al tempo stesso progressista quando fa comodo a Bonelli & Co. Saper essere l’ultimo gesuita e il primo, anzi secondo, francescano più famoso. Saper essere un prete vestito di bianco, senza orpelli, ma dentro il Vaticano Papa re come non se ne vedevano dai tempi di Pio XII.

Chi verrà dopo Francesco. Trame e cene segrete: la trattativa è già iniziata

L’eletto dopo un Papa dimesso, contestato da molti teologi, nelle ultime ore trasforma quelle «dimissioni» mille volte sventolate nella morte più classica dei successori di Pietro. Nel suo letto, di primo mattino, in Vaticano. Annunciato dalla campana «Sperduta». Come un Papa del Rinascimento. A dire che la Chiesa torna a prima di lui e a prima di Ratzinger. Che i due Papi sono una parentesi. E l’ultima stretta di mano è quella con J.D. Vance. Terminata con una promessa di dialogo. Che Trump rispetterà.