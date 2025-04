Conclave, i bookmakers scommettono su un Papa italiano

Dopo quattro pontefici stranieri, stando alle quote rilasciate ieri, l'attuale Segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin, insieme al Cardinale Luis Antonio Tagle ha ancora la probabilità più elevata di assurgere al soglio di Pietro

Se dovessimo dar credito ai bookmakers inglesi, bravissimi a fissare quote predittive in ogni campo, allora dovremmo mettere in conto che il successore di Papa Francesco potrebbe essere finalmente italiano. Dopo quattro pontefici stranieri, stando alle quote rilasciate ieri, l’attuale Segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin, insieme al Cardinale Luis Antonio Tagle ha ancora la probabilità più elevata di assurgere al soglio di Pietro. L’elezione dell’Arcivescovo filippino Tagle, Prefetto della congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, è attualmente data a 3.50, mentre quella di Parolin è leggermente più bassa, ovvero 2.75.

Dopo questo binomio c’è un secondo gruppo di Cardinali che hanno quote più alte, quindi con probabilità di elezione più bassa, che vanno dal 5.00 al 21.00. In questa seconda schiera ci sono altri due Cardinali italiani, Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dato al 5.00 e Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, stimato con una quota dell’11.00. Però, a far buona compagnia a Zuppi e Pizzaballa, troviamo il Cardinale ghanese, Peter Turkson, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, la cui elezione è attualmente stimata con una quota del 7.00. Gli altri Cardinali italiani presenti nella griglia composta dai book makers sono Angelo Scola e Angelo De Donatis, entrambi inseriti con una quotazione del 26.00, e i Cardinali Gianfranco Ravasi, Lauro Tisi e Mauro Piacenza che nelle previsioni raccolgono una quota molto alta, pari a 67.00. In totale sono trentadue i Cardinali che compongono la schiera dei possibili successori che è stata pubblicata da uno dei maggiori siti di scommesse online.

Così come sono aperte già le scommesse sul nome che deciderà di prendere, una volta eletto dal conclave, il successore di Papa Francesco. In questa seconda gabbia, oltre ai più scontati come Francesco, Benedetto, Giovanni Paolo, troviamo anche i nomi di Urbano, Alessandro, Pio e Clemente. Al tempo stesso con una quota molto alta, pari al 101.00, che farebbe la fortuna di chi dovesse indovinarla, ci sono anche i nomi di Donald ed Elon, un chiaro riferimento ovviamente al Presidente Donald Trump e al Tycoon Elon Musk. Mentre, per ritornare alle interazioni che si sono generate online e sui social media nella giornata di ieri, 22 aprile, le parole chiave «Papa» e «Pope» hanno continuato a polarizzare le conversazioni degli utenti.

Basta considerare un dato straordinario, che ci fa comprendere quanto la morte di Bergoglio abbia commosso il mondo: nei primi 500 post su Facebook e Instagram in tutte le lingue e relativi al Papa, hanno raccolto 103.598.699 reactions. Così come ancora ieri l’account "Franciscus" attivo su Instagram ha ulteriormente ampliato i propri follower di 209.209 unità, quindi con una media giornaliera di circa 105mila utenti. Questo dato ci dimostra quanta commozione abbia determinato negli utenti la notizia della morte.