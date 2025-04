L'Occidente oltre il terrore russo in Ucraina

È la quarta Pasqua di passione per gli ucraini

Francesco Maria Petricone 20 aprile 2025 a

La fede oltre il terrore. Squillano senza sosta le sirene dell’allerta missili a Zaporizhzhia. A pochi chilometri, oltre il fronte orientale, gli aggressori russi si preparano a sparare l’ennesima salva di droni, missili, bombe. Imperterrita, prosegue la trama della processione di fedeli che sfila, all’aperto, per la Passione di Gesù Cristo. È la Pasqua cattolica romana, ma anche ortodossa e greco cattolica ucraina che quest’anno cade lo stesso giorno. Oggi, proprio come 11 anni fa. Quel 20 aprile 2014, a pochi mesi dall’invasione della Crimea e del Donbass, quando tutto era iniziato. Nell’indifferenza, o quasi, dell’Occidente.

È la quarta Pasqua di passione per gli ucraini. Martoriati dal terrore russo, sempre, ogni giorno. L’ultimo, il venerdì Santo a Kherson. 108 feriti, di cui 66 donne, 28 uomini e 8 bimbi. Un morto. Tutti civili. Senza che ormai faccia quasi più notizia. Mentre proseguono le trattative. Proseguono? «Penso che Mr Witkoff ha assunto la strategia del lato russo. Penso che sia veramente pericoloso, perché consapevolmente o inconsapevolmente, sta disseminando le narrazioni dell’aggressore». Considera Zelenskyy, negli stessi giorni in cui si avvia l’ennesima campagna per far ritornare le migliaia di innocenti fatti sequestrare e deportare dal presidente del paese aggressore dell’Ucraina, Putin, per questo ricercato da anni dalla Corte penale internazionale.



E continua la lotta di questo paese, l’Ucraina, già con la testa e un piede nell’Unione europea. Che anela ad aderire a quell’Occidente del quale si sente ed è parte. Per la libertà, il rispetto degli ideali di democrazia, eguaglianza, fraternità. Sanciti dai trattati fondamentali dell’Unione, nero su bianco e qui difesi ora per ora, giorno per giorno, mese per mese da ormai trentacinque anni. T r e n t a c i n q u e. Contro l’aggressione non provocata di Putin, sempre più in difficoltà, malgrado le narrazioni di regime. Come l’ultima, diffusa dai notiziari asserviti alla propaganda stile sovietico, sulla disponibilità di Kyiv a lasciare le quattro regioni parzialmente e temporaneamente occupate dall’aggressore. Ennesima notizia falsa.

Prosegue in questi giorni il triduo pasquale in una terra tribolata da ogni parte, ma non schiacciata. Perché sì è sconvolta l’Ucraina, ma non disperata, perseguitata, ma convinta ancora che non sarà abbandonata da quell’Occidente del quale è parte. E continua ad essere colpita dai missili che cadano sulle teste di innocenti e uccidono i corpi, non lo spirito. Mai domo. Anche in questa Pasqua che, ora come allora, si celebra tutti insieme. Malgrado il terrore russo.

Università Lumsa