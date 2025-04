Gianni Letta 90, auguri Direttore: è festa anche nella redazione de Il Tempo

Tommaso Cerno 15 aprile 2025 a

a

a

Buon compleanno Direttore. E’ un compleanno per tutto Il Tempo, per la sua redazione di ieri e di oggi e per i suoi lettori che hanno ereditato dalla tua guida, durata 14 anni, un modello di giornalismo e di visione dell’Italia da cui ancora oggi cerchiamo di attingere.

Un sogno liberale aperto al confronto, senza paura dell’altro, ma con ben chiari i perimetri della democrazia e la forza innervante delle sue regole. Quel nervo che il dibattito politico di oggi sembra stendere come l’elastico di una fionda per colpire il nemico e che va invece, come tu insegni, usato per far compiere ad arti diversi, quelli dei partiti delle idee, un unico movimento del corpo Paese. Proiettato verso il futuro di tutti. Io detesto la parola moderato.

Gianni Letta compie 90 anni. I governi passano, il Direttore rimane

Mi sembra una sintesi posticcia, quasi woke, in un’Italia dove le vere grandi riforme sono sempre passate da un dialogo che per definizione non poteva essere fra sordi. E così come il passaggio cruciale dalla Prima Repubblica che tu raccontavi e respiravi a un bipolarismo carico di conflittualità ha avuto bisogno di mediatori proprio fra quegli italiani che avevano le idee più chiare e non fra coloro che interpretano la politica e il giornalismo come verità rivelate, settarie, la cui divinità di riferimento finisce per esaurirsi nel potere fine a se stesso. E’ qui che i miei auguri diventato un impegno. Fra i mille errori che ogni giorno facciamo Il Tempo prova a seguire ancora oggi questa strada, nel segno del Direttore Letta, forse l’unica che fra tante chiacchiere merita di essere riesplorata.