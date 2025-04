Gli immigrati e l'Italia del magna magna

Tommaso Cerno 11 aprile 2025 a

Qui ogni giorno che passa ne salta fuori una. E mentre accusano Trump di aver detto agli americani che è l’ora di comprare e avere poi sospeso i dazi, l’ennesimo colpo a salve contro un’amministrazione che l’Europa fatica a comprendere, abbiamo la certezza matematica che qui da noi tutte le campagne sull’accoglienza, l’umanità, la democrazia, la solidarietà fatte di testimonial, ore di televisione con il sottotitolo che chi pone un dubbio sul disastro dei clandestini in Italia è razzista o fascista, nascondeva davvero interessi milionari.

Il nuovo Ovest e la sfida al comunismo

Basta guardare i bilanci dell’Italia per capire quanto si spendeva nel nome di un’accoglienza che altro non era che un business di pochi. Oggi Il Tempo racconta un’altra grande ed emblematica truffa allo Stato, quindi a tutti i cittadini onesti, compiuta nel nome dell’umanità e dell’aiuto ai più deboli. Stica, come si dice a Roma, qui i deboli sono i pensionati, chi lavora sottopagato e quegli stessi immigrati usati come merce di scambio a spese degli italiani per foraggiare cooperative, società vicine alla politica e, anche senza legami diretti, favorire chi si muove sempre in questi casi: la criminalità.