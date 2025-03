Picierno, Cerno: quell'intifada contro la donna scomoda al Pd

Tommaso Cerno 29 marzo 2025 a

Nel nuovo Pd fatto di ex leader che tirano i capelli anziché stringere le mani per salutare affettuosamente un estraneo l’antisemitismo si codifica in una vera e propria intifada contro una delle donne forti del partito. Nel solito silenzio ormai leggendario di Elly Schlein, che ha ridotto il proprio alfabeto politico a tre parole (Meloni, Meloni e ancora Meloni) capita di assistere a una intifada antiebraica contro Pina Picierno, presa letteralmente d’assalto per avere incontrato in forma istituzionale e nell’ambito delle sue mansioni da europarlamentare un’associazione israeliana.

E così come per Romano Prodi era scattata la contraerea rossa pronta a chiamare fascista e sicario di regime chiunque non dicesse che erano i capelli della collega Lavinia Orefici ad avere strattonato la mano dell’anziano professore, salvo poi sputtanarsi con un video arrivato alle tv proprio dagli scantinati del Nazareno, ieri al grido «Pina raus» i neo teocrati sedicenti democratici hanno sfoderato l’armamentario delle grandi occasioni. Da Laura Boldrini ad Andrea Orlando è stato un fuoco ad altezza uomo, pardon donna, contro la scomoda riformista anti Elly. Sicari di regime, appunto. Regime antisemita.