Giorgia Meloni, i follower e la fiducia

Centocinquantasettemila like, ventiseimilanovecento ventidue commenti e un milione e quattrocentonovantamila visualizzazioni, tutto in appena mezza giornata. Sono questi i numeri sostanziosi che il video postato ieri dagli account social di Giorgia Meloni ha incassato su tutte le piattaforme di social media che la premier sta presidiando. Ovviamente, il riferimento è al video sulla longevità dell’esecutivo, che ieri ha tagliato il traguardo degli 887 giorni di vita, diventando così il quinto governo più duraturo dell’Italia repubblicana. Come sempre, per misurare il gradimento espresso dagli utenti che si ingaggiano nelle conversazioni online, così come quello più ristretto dei follower che decidono di commentare un post, è opportuno affidarsi con fiducia ai numeri. Le interazioni, al netto delle solite polemiche strumentali sulla presenza o il peso di possibili Bot, difficilmente mentono. Anzi, come in questo caso, le migliaia di like e di commenti al pari delle visualizzazioni, soprattutto se riusciamo a contestualizzarli, ci forniscono una quantità tale di correlazioni che rivelano l’autenticità di un rapporto, per quanto digitale, tra il mittente del messaggio e i suoi molteplici destinatari.

Un legame ombelicale che si nutre da due anni e mezzo di contenuti quotidiani che mescolano con cura momenti più privati a occasioni ufficiali, ma che insieme mantengono vivo la simbiosi digitale. È proprio questa presenza permanente che si trasforma in una familiarità e che poi consente ai post di catturare tanta attenzione digitale. I numeri complessivi ottenuti dal video celebrativo, tra le altre cose, ci raccontano anche e soprattutto questo aspetto della followership che Giorgia Meloni è riuscita a costruire con i suoi diversi pubblici social. Il video è stato pubblicato su tutte le piattaforme, il paniere dei canali è attualmente composto da otto diversi profili, ma la fetta più ampia di interazioni e di commenti positivi è stata raccolta dall’ account Instagram e dalla pagina Facebook, nel primo caso con oltre 51 mila like e 560 mila visualizzazioni, nel secondo con 46 like e altre 483 mila visualizzazioni.

Ma, a scorrere gli altri social c’è anche il dato di TikTok a tenere alta la media, con 38 mila like e 376 mila visualizzazioni, mentre l’account X il video ne ha incassate altre 132 mila fino a ieri sera. Se poi trasferiamo la nostra breve analisi dagli account social alla rete nella sua ampiezza, il censimento digitale su Giorgia Meloni ci porta a inserire nel pallottoliere altre 29 mila interazioni, ma ancor di più se ci soffermiamo al sentiment, dato che restituisce l’atteggiamento che gli internauti manifestano liberamente relazionandosi con un contenuto, la percentuale fa segnare un riscontro positivo che arriva al 52,2%. Dunque, il video di ieri è stata l’occasione per consentire a follower e utenti di rinnovare nuovamente la loro fiducia verso la premier.