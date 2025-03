Cerno: se Ventotene sbarca su Onlyfans

Tommaso Cerno 22 marzo 2025 a

Che cosa hanno in comune Ventotene e OnlyFans? Sono entrambe polemiche che ci mostrano la necessità di una grande ripassata del concetto di democrazia liberale. La prima, quella sul Manifesto di Spinelli, ci ha mostrato una sinistra che non conosce la sua stessa storia. E se sono serviti 80 anni per censurare l’anima sovietica e far emergere finalmente quella liberale, nel caso della maestra finita nella bufera capiamo invece quanto la legislazione da molti anni sia indietro rispetto ai cittadini. Anche stavolta è servita la Consulta per riaprire il dibattito sulle adozioni, fermo da decenni mentre il mondo avanza. E ancora una volta chi è preso alla sprovvista è il Parlamento. Ma non sarebbe meglio che anziché lamentarsi per i decreti del governo che caratterizzano la Seconda repubblica dai suoi albori e riguardano quasi sempre urgenze e decisioni dell’ultimo secondo, Camera e Senato facessero il loro lavoro, che è quello di pensare con largo anticipo come regolamentare il mondo che verrà? In questo modo l’Italia andrebbe meglio e nello scontro destra-sinistra che soffoca tutto riusciremmo a rivedere perfino il dibattito parlamentare e la sintesi politica fra diverse visioni del mondo.