Caso Diciotti, Cerno: red carpet contro red pass

Abbiamo scoperto che se non hai diritto di entrare in Italia ma grazie a scafisti vari, criminali di ogni risma, ong strafinanziate sotto l’ombrello dei miliardi pubblici spesi per l’accoglienza indiscriminata, arrivi illegalmente da noi, non solo il governo in carica (nella fattispecie il governo Conte del caso Diciotti) non ha strumenti reali per impedire l’immigrazione clandestina, ma gli italiani devono mettere sotto il materasso un po’ di quattrini perché prima o poi dovranno pagare pure i danni a lorsignori. È un ingresso col tappeto rosso, sia nel senso classico della parola, sia perché è la sinistra italiana che per i propri interessi sostiene in tutti i modi l’immigrazione indiscriminata.

Ecco chi vuole riempire l'Italia di clandestini: la sentenza choc della Cassazione sul caso Diciotti

La prova è Marco Minniti, che fu l’unico a ostacolarla interrompendo la sua carriera di dirigente del Pd e aspirante segretario. Ma a questo red carpet che fa venire i brividi si aggiunge anche il red pass. Perché Conte, che era premier di Salvini ministro e inventore del famigerato green pass, ormai fa un lasciapassare universale e lo toglie da ogni contestazione del suo governo. Lasciandoci sempre e solo il suo ex ministro.