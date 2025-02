Cerno: rivelazione del segreto di Pulcinella

Tommaso Cerno 21 febbraio 2025 a

Da ieri nel codice penale c’è il nuovo reato di «rivelazione del segreto di Pulcinella». Gli otto mesi ad Andrea Delmastro dopo la richiesta di assoluzione dei pm resuscitano l’idiomatismo italiano che indica un segreto che non è più tale. In questo caso il reato di segreto di Pulcinella è perfino reiterato. Primo: segreto di Pulcinella è che le toghe rosse abbiano ricominciato la campagna giudiziaria contro il governo Meloni come ci avevano abituati i ben più cazzuti «padri» con Berlusconi. Secondo: è un segreto di Pulcinella che se pubblichi le chat private di un partito, dei suoi parlamentari e di un premier oppure ti infiltri per mesi dentro Fratelli d’Italia per riprendere le riunioni di nascosto non ti succede niente, ma se dici a un parlamentare che il Pd è andato a trovare in carcere Cospito e un mafioso, per il reato di lesa maestà del partito intoccabile ti becchi otto mesi. Terzo: è un segreto di Pulcinella che lo sciopero della fame di Cospito era un favore politico a quella sinistra che vuole abolire il 41 bis, tanto che non appena il caso Delmastro è diventato un’inchiesta, l’anarchico Cospito ha sospeso il famoso sciopero della fame.