Esplode Passaportopoli. Né sangue né suolo ma ius Italiae

Per la prima volta il governo ha messo mano al business dei visti e dei passaporti dei falsi italiani. Passaportopoli, l’inchiesta sollevata da Il Tempo un anno fa, è esplosa. E il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato oltre cento ispettori in giro per Consolati e Ambasciate di mezzo mondo. Ieri sono stati arrestati alcuni funzionari che lavoravano, in teoria, per l’Italia. Altri sono stati rimossi e indagati. Altri forse ne verranno. La criminalità aveva messo le mani sul sistema di rilascio della cittadinanza italiana, un lasciapassare universale, che consente di spostarsi in Paesi come gli Stati Uniti odi circolare liberamente in Europa senza averne titolo.

Tutto ciò che Tajani è riuscito a scoperchiare ci apre a una riflessione che va al di là dell’inchiesta, dei processi che ci saranno e dei reati in sè. E cioè che in un mondo globale forse la questione cittadinanza non si può esaurire nel binomio esplosivo ius soli-ius sanguinis. Perché se uno ius soli propagandistico renderebbe italiani centinaia di migliaia di stranieri che non avrebbero titolo ad esserlo, lo ius sanguinis ha aperto il fianco del Paese alle infiltrazioni mafiose che usavano piccoli Comuni per simulare discendenze mai esistite. Ma sarebbe ora di porci una domanda: scegliere con criteri moderni chi è italiano perché lo merita e chi invece non lo è perché abusa della nostra Repubblica. Vedete voi come. Basta che sia ius Italiae.