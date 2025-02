Cerno: il caso Almasri e i segreti di PulcinElly

Tommaso Cerno 03 febbraio 2025 a

È un segreto di Pulcinella, anzi di PulcinElly, che il sindacato faccia i contratti a tre euro e poi blocca l'Italia ogni santo venerdì per protestare contro i salari bassi. E figuriamoci se il Pd di Schlein non ha la doppia morale anche sul generale libico Almasri. Il Tempo vi propone un primo viaggio nel passato recente, in quel decennio dove il centrosinistra ha governato senza avere vinto le elezioni e ha investito miliardi di euro sull'immigrazione per costruire un bacino elettorale nel futuro. Ma perché tutto questo si possa materializzare in Italia serve che dall'altra parte del Mediterraneo si dialoghi con chi di fatto gestisce i flussi verso il Nord Africa. Ed ecco che la bufera mediatica contro Giorgia Meloni esplosa dopo il rimpatrio di Almasri non solo è un fake ma odora di ipocrisia. Dai tempi di Paolo Gentiloni e Massimo Minniti poi perfino di burla. Perché lui e quelli come lui non venivano rimpatriati ma proprio ospitati in Italia dai governi che oggi gridano allo scandalo. Perché in questo Paese c'è un sistema politico che ha come obiettivo l'immissione nella società italiana, già al limite per reddito ed esposizione alla violenza, di intere comunità di stranieri, a fini elettorali, con la scusa delle necessità industriali, e con l'occhiolino della criminalità organizzata che sa bene che oggi quel business è forse il più redditizio ma anche protetto politicamente.