Alla fine è arrivata puntuale l'accusa di essere nostalgici

Mi stavo preoccupando non poco. Mi son detto, ma guarda un po’: questi qui, (Trump e Musk) mettono su una giornata trionfale, con il Presidente rieletto che spara bordate a destra e manca (invece di buttare lì il solito discorsetto palloso e retorico) e con il tecno-miliardario che sprizza gioia da tutti i pori, mentre i nostri eroi progressisti (senza progresso) non li buttano in pasto alle peggiori nefandezze del ‘900, bollandoli come seguaci del nazi-fascismo risorto allo scopo? Ho temuto, lo confesso.

Ho temuto che i nostri eroi in servizio permanente effettivo a tutela delle democrazie minacciate non dico sulla terra, ma (come minimo) nella galassia, si fossero assopiti o distratti, perdendo così l’occasione d’oro. Poi mi sono rasserenato, quando il video di Elon Musk ha cominciato a circolare e le prime dichiarazioni a scuotere gli schermi delle agenzie di stampa. Quel gesto col braccio che va dal cuore verso il cielo, quello slancio maldestro ma volontario, quel movimento tra l’istintivo e il liberatorio è fascismo allo stato puro, è la prova definitiva di una tecno-destra votata al soffocamento delle libertà tutte, è la consacrazione di una vittoria di mostri illiberali che deve condurre a una nuova “resistenza”.

Già me li immagino i nuovi partigiani di casa nostra, pronti ad abbandonare le comodità di casa per darsi alla macchia: non c’è guerra di liberazione che si può condurre dall’indirizzo di residenza, la lotta deve essere totalizzante, spezzando ogni legame con la vita di prima. Ed eccolo lì, quell’orrido Musk, con la sua faccia da genio vittima del Botox, con le sue aziende che stanno scrivendo pagine di storia dell’industria e delle conquiste spaziali, con le sue frasi sconnesse ma dalla vitalità prorompente: eccolo lì, finalmente “fascista” a tutto tondo, con quel braccio alzato. Insomma un Bombacci qualsiasi («me ne frego, è il nostro motto, me ne frego di morir, me ne frego di Bombacci e del sol dell’avvenir» - cantavano i giovani del Fascio quando cadde in disgrazia).

Finalmente i nostri eroi hanno capito perché Kamala Harris ha perso: il fascismo risorto l’ha battuta, altrimenti avrebbe vinto in carrozza. Lo confesso, sono proprio un cretino. Guardando quel gesto di Musk sono andato con la mente ad Usain Bolt ed alla sua «posa della vittoria». Ma hanno ragione loro, per carità. I fascisti sbucano da tutte le parti. Come non accorgersene?