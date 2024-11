Cerno: chi ha rotto le uova bio nel paniere Ue

tommaso cerno 28 novembre 2024 a

Era scritto che questa Commissione europea non sarebbe partita coi fuochi d’artificio. E che Ursula von der Leyen avrebbe avuto un bis a ostacoli. Ma la colpa non è nè dei Patrioti, Lega di Salvini compresa, che non l’hanno votata, nè del no di Giorgia Meloni all’insediamento del presidente, trasformato in un sì dopo l’ingresso da vice di Raffaele Fitto. L’anomalia sta tutta nella falsa maggioranza politica che Emmanuel Macron e Olaf Scholz si sono affrettati a raffazzonare, noncuranti dei segnali forti che venivano dalle elezioni in Francia, dalla crisi annunciata in Germania e dal fragile governo Sanchez in Spagna, per provare a riproporre la stessa minestra riscaldata che ha fallito nella scorsa legislatura.

Ursulina s'è DESTRA. Panico a sinistra sull'Ue: “Qui cambia tutto”

Impiccata a ideologie green e a una migrazione fuori controllo, che ha spinto milioni di europei a chiedere un cambiamento che a Bruxelles hanno fatto finta di non sentire. La vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti ha rotto le uova bio nel paniere vegan di Ursulina. E ha consegnato la prima manche proprio a Giorgia Meloni, che ha incassato l’ingresso di un uomo forte di Ecr ai vertici dell’Ue. Ma soprattutto ha sdoganato la destra di governo nel futuro dell’Unione.