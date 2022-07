Elezioni Politiche 2022, Giorgia Meloni pensa a Letizia Moratti come futura ministra

Arnaldo Magro 30 luglio 2022 a

Quando Letizia Moratti venne richiamata in Regione, la Lombardia era in piena emergenza pandemica. La sanità, da sempre fiore all’occhiello dei lumbard, era praticamente al collasso strutturale. Con gli arrivi di Moratti e Guido Bertolaso la rotta venne invertita e le cose cominciarono a cambiare, in meglio. «Chi comanda veramente in Regione è Lady di ferro» dicono voci maliziose del Pirellone.

La giornata clou del centrodestra: si scioglie il nodo premier. Scintille in Lombardia

Ora quello sforzo profuso per i lombardi, chiede di essere ricompensato. Attilio Fontana Presidente in carica è stato riconfermato come candidato da Matteo Salvini in persona. Lady Moratti ha annunciato contestualmente la sua candidatura. A prescindere. Una bella grana per il centrodestra. A risolvere la questione potrebbe ora provarci la leader di FdI, che a gennaio scorso, la propose niente meno che alla Presidenza della Repubblica. Le due donne si stimano e si capiscono al volo. Non è mai stato fatto mistero. Il pragmatismo nordico che si completa con la visione strategica-politica di Roma. Per Moratti potrebbero aprirsi le porte di un dicastero qualora vincesse il centrodestra. Magari lo stesso già occupato in passato, quello di viale Trastevere. Risolvendo così, in un colpo solo, tre questioni spinose. Lombardia, squadra di governo e leadership fattiva del centrodestra.