Yoyomove lancia YoyoSimple!: servizi essenziali e canone più accessibile

Avvicinarsi al noleggio a lungo termine con una proposta più semplice da comprendere e più accessibile nel prezzo: è l’obiettivo di YoyoSimple!, il nuovo prodotto lanciato da Yoyomove per accompagnare privati e titolari di partita IVA nella scelta del loro primo noleggio.

Il lancio si inserisce nel mercato italiano del noleggio a lungo termine, in cui i privati hanno acquisito maggiore peso: secondo ANIASA e Dataforce, la loro quota è passata dal 17% nel 2024 al 22,1% nel 2025, attestandosi al 20,7% nei primi nove mesi del 2026. Nello stesso periodo del 2026, il comparto ha totalizzato circa 313.000 immatricolazioni tra auto e veicoli commerciali leggeri.

La formula nasce per chi sta valutando un’alternativa all’acquisto dell’auto, ma deve ancora orientarsi tra canoni, servizi e coperture. Una versione d’ingresso al noleggio a lungo termine, che concentra l’offerta sulle principali esigenze di mobilità quotidiana, con un pacchetto essenziale e una selezione di vetture in consegna rapida.

Il punto di partenza è un canone più contenuto, ottenuto attraverso una scelta precisa dei servizi compresi. YoyoSimple! include l’assicurazione RCA, la copertura furto e incendio, la copertura danni, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’assistenza stradale, secondo le condizioni contrattuali.

Restano invece escluse la polizza cristalli, la copertura per eventi atmosferici e la polizza infortuni del conducente. Questa impostazione permette di contenere il canone di partenza rispetto a una formula con coperture più estese e rende immediatamente riconoscibile il perimetro dell’offerta. Condizioni, franchigie ed eventuali scoperti sono riportati nella documentazione della singola proposta.

Per chi affronta il primo noleggio, conoscere questi elementi significa poter valutare il servizio in relazione alle proprie abitudini: quanto si utilizza l’auto, quali spese si desidera riunire nel canone e quali coperture si ritengono necessarie. La semplicità della proposta parte dalla chiarezza di ciò che comprende.

Accanto al prezzo, YoyoSimple! mette al centro i tempi di consegna. La selezione comprende esclusivamente auto in consegna rapida, con un’offerta orientata a city car e SUV compatti per gli spostamenti di tutti i giorni.

Con questo lancio, Yoyomove amplia la propria proposta e si rivolge a chi considera il noleggio per la prima volta: un pubblico che cerca un punto di ingresso comprensibile, un canone accessibile e i principali servizi per la gestione dell’auto raccolti in un unico contratto.

YoyoSimple! riunisce in un unico canone i principali servizi per la gestione dell’auto:

Assicurazione RCA , per la responsabilità civile verso terzi;

, per la responsabilità civile verso terzi; Copertura furto e incendio ;

; Copertura danni , secondo le condizioni previste dal contratto;

, secondo le condizioni previste dal contratto; Manutenzione ordinaria e straordinaria ;

; Assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

A questi servizi si aggiungono i vantaggi di una formula pensata per chi sceglie il noleggio per la prima volta:

Canone di partenza più contenuto , grazie a un pacchetto focalizzato sui servizi essenziali;

, grazie a un pacchetto focalizzato sui servizi essenziali; Auto in consegna rapida , per ridurre l’attesa della nuova vettura;

, per ridurre l’attesa della nuova vettura; Una selezione di city car e SUV compatti , adatti agli spostamenti quotidiani;

, adatti agli spostamenti quotidiani; Disponibilità per privati e titolari di partita IVA.

Maggiori informazioni su YoyoSimple! sul sito Yoyomove.

Yoyomove è il primo agente europeo specializzato in soluzioni di mobilità flessibile, con un focus sul noleggio a lungo e medio termine per privati, professionisti e aziende. Dal 2021 combina tecnologia proprietaria, intelligenza artificiale e consulenza umana per offrire un’esperienza semplice, trasparente e personalizzata. Grazie alla collaborazione con i principali provider europei del noleggio, a un team di oltre 100 professionisti e a un CRM proprietario basato sull’AI, Yoyomove accompagna i clienti dalla scelta del veicolo fino al rinnovo del contratto, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento europeo per una mobilità più libera, accessibile e intelligente.