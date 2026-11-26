Il provvedimento

Social vietati ai minori di 13 anni e account supervisionati fino ai 15. Sono i cardini del Kids Act in discussione a Bruxelles, mentre il dibattito parlamentare è aperto anche in Italia.

Istituzioni, Autorità e Polizia Postale a confronto su strategie e politiche di prevenzione riguardanti l’annoso problema del rapporto tra social e minori. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Donne e Società, è per l’evento “Minori soli sul web: strategie e politiche di prevenzione”, lunedì 30 novembre, alle 16, all’Esperienza Europa David Sassoli di Piazza Venezia, a Roma.

Le piattaforme sono costruite per trattenere gli utenti. L’efficacia della proposta in discussione è legata al successo dell’age verification, tema che verrà affrontato da AGCOM, autorità che per l’Italia ne sta attualmente curando la sperimentazione. Moderati da Giulia Di Stefano, giornalista e conduttrice Rai, componente della Commissione Parità dell’Ordine dei Giornalisti, ne discuteranno: Marina Terragni, Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza; Marianna Madia, deputata di Casa Riformista, prima firmataria della Pdl su età minima per i social; Giulio Votano, responsabile Ufficio Digital services coordinator dell’AGCOM; Gianluigi De Palo, Direttore generale della Fondazione Oltre, cda Patti Digitali; Cristina Bonucchi, Direttore Unità di Analisi del Crimine informatico della Polizia Postale.

Porterà i saluti istituzionali Ilaria Garampi, coordinatrice di Esperienza Europa David Sassoli. Introdurrà Elisa Manna, presidente di Donne e Società, mentre le conclusioni saranno affidate a Donatina Persichetti, past president dell’associazione.

“L’emendamento al decreto Sicurezza sull’età d’accesso ai social da parte dei minori è certamente da salutare con favore, fissa una stretta storica”, afferma Elisa Manna. “Ma affida la reale applicabilità ai decreti attuativi da formulare entro 9 mesi. Inoltre – prosegue -, interviene solo sull’età d’accesso e non, come la proposta di regolamento europeo Eu Kids Act, su altri aspetti del problema molto pericolosi, come il tempo di permanenza e lo scrolling infinito. Soprattutto – chiude la presidente dell’associazione Donne e Società -, bisogna ricordare che le norme non bastano da sole a risolvere la questione: occorre percorrere anche altre strade basate sull’alleanza tra scuola e famiglia, come ad esempio i Patti Digitali”.

Per approfondire questi temi, l’appuntamento è quindi per lunedì 30 novembre, alle 16, all’Esperienza Europa David Sassoli, in Piazza Venezia 6, a Roma.