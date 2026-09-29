Festival del peperoncino, a Roma due giorni di gusto e tradizione

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Garden 3 Fontane in via Laurentina 90 ospiterà “HOTtobre piccante”, il Festival del peperoncino di Roma. Due giorni di gusto, spettacolo, cultura e tradizione dedicati all’ingrediente più audace della cucina. HOTtobre Piccante torna, per la sua VIII edizione con degustazioni, workshop, arte, approfondimenti tematici, mostre, competizioni piccanti e momenti di intrattenimento. La mostra per eccellenza è sicuramente “Peperoncini dal mondo”, oltre 220 varietà di peperoncini freschi.

Un’esperienza unica dove sapori, cultura e divertimento si incontrano in un evento pensato per appassionati, curiosi e amanti delle emozioni forti.

Oltre 30 aziende espositrici ti aspettano con degustazioni, specialità gastronomiche, vini, salse piccanti e prodotti tipici regionali, in uno degli eventi più attesi della stagione.Una esposizioneunica di oltre 220 peperoncini dal mondo, tutti rigorosamente freschi e diversi tra loro per colore, forma, livello di piccantezza e possibilità di abbinamento con i vari cibi.E ancora ti aspettano: momenti culturali e convegni con nutrizionisti, medici ed esperti di botanica; arte e cultura con la premiazione della competizione “Poesie Piccanti”, mostre di pittura, intrattenimento e iniziative dedicate, le sorprese accompagneranno ogni giornata del festival. Un’esperienza pensata per tutti, dagli appassionati del piccante alle famiglie, tra gusto, cultura e incontri con chef, artigiani, nutrizionisti, sommelier, artisti e protagonisti del mondo enogastronomico. HOTtobre Piccante si distingue tra gli eventi food a Roma in ottobre, offrendo un’occasione unica di scoperta e condivisione all’interno di un autentico festival. Con la partecipazione dello chef Enrico Parrilla.

Food truck e prodotti tipici

Più di 30 aziende selezionate: Artigiani, produttori e coltivatori che rappresentano la qualità del territorio e ti accompagnano in un fantastico viaggio nel gusto italiano. Puoi trovare vino, birra, cibo, olio, salse, pasta, spezie, peperoncini e altre tipicità regionali. Oltre a numerosi food truck con proposte per tutti i gusti.

Show cooking & degustazioni

Un viaggio tra profumi, aromi e tradizioni. Giancarlo Suriano, con la sua padella basculante delizia vista e palato con pasta espressa. Guglielmo Gigliotti, Sommelier Executive Wine Master, guida un vero e proprio viaggio sensoriale nelle terre di Calabria con la degustazione di vini calabresi.

Esposizione “peperoncini dal mondo”

Tavolata da record! Oltre 220 varietà di peperoncini su 15 metri di tavolo piccante! Colori, forme e livelli di piccantezza differenti, tutti accuratamente catalogati e raccontati dal Campione Arturo Rencricca, responsabile della mostra.

Workshop e convegni

Appuntamenti con nutrizionisti e esponenti del mondo scientifico. Momenti di approfondimento per conoscere i benefici del peperoncino ed il corretto utilizzo in cucina. Presentazione di libri e spazio culturale.

Competizione “Poesie Piccanti”. Premiazione

Dedicata ai giovani talenti della poesia, con la conduzione di Enrico Bertucci, tra creatività, emozioni e passione per la parola.

Raduno auto d’epoca ’500isti’ e “La Tartaruga”

Le storiche Fiat 500 del club “500isti Roma Nord” e le auto d’epoca della Scuderia “La Tartaruga” protagoniste del raduno vintage.

Sfida tra mangiatori di peperoncino

Due gli appuntamenti piccanti, “Grand Pic Roma” la competizione dei mangiatori di pasta piccante, vince chi mangia più piatti di pasta piccante e ‘Super Hot Italy’, tappa del Campionato Italiano, la competizione tra gli esperti di piccantezza estrema.

La gara del ‘Bacio Piccante’

La grande novità del 2026: una competizione all’insegna della passione, del divertimento e della piccantezza. Un incontro di labbra infuocate aperto a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova.

K-POP WARRIORS | Show HUNTRIX per i più piccoli

Sabato 3 ottobre alle ore 18:00 arrivano le HUNTRIX! Musica, spettacolo e divertimento per tutta la famiglia, con uno SHOW GRATUITO dedicato ai più piccoli a tema Huntrix.

Presentazione di libri

Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano presenteranno i loro libri “La Storia della Disco Music” e “Donna Summer, la voce arcobaleno”, accompagnando il pubblico in un viaggio tra musica e cultura attraverso racconti e aneddoti legati a un’epoca che ha profondamente influenzato la musica contemporanea.

Nutrizione, gusto e benessere

La nutrizionista Veronica Pompili accompagnerà il pubblico alla scoperta del peperoncino attraverso una prospettiva scientifica, semplice e accessibile. Durante l’incontro approfondirà le sue caratteristiche nutrizionali, le sostanze che ne determinano la piccantezza, le proprietà organolettiche e il suo possibile inserimento in un’alimentazione equilibrata e consapevole.