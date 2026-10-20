Con Rytsola dialogo creativo tra Helsinki e Roma

L'EVENTO

Il marchio di interior design presentare per la prima volta in Italia le collezioni Eterna e Fleming

Rytsola, marchio di interior design familiare nato dal dialogo creativo tra i fondatori Carola Rytsola e il figlio Aksel Rytsola, ha scelto Roma per presentare per la prima volta in Italia le collezioni Eterna e Fleming di complementi in marmo e arredi artigianali, fusione di design nordico ed eleganza materica italiana. L’evento si è svolto nello showroom Hessenza (via di Montoro 10), materioteca e hub creativo d’eccellenza, punto di riferimento per architetti e progettisti internazionali in cui architettura, arte e alto artigianato si fondono in una narrazione su misura. A fare gli onori di casa insieme alla famiglia Rytsola, l’event manager Sara Lucci, Luca Saperdi di Hessenza insieme agli artigiani di Fratelli Marmo e Stefano della Corte. Ricco il parterre di ospiti con la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta, l’Attore e regista teatrale Saverio Vallone, la scrittrice uruguayana Mirta Gutiérrez de Marques Seré e Pauliina Järvinen coordinatrice dell’Ambasciata di Finlandia a Roma che ha patrocinato l’evento. A legare Rytsola e Hessenza è l’anima stessa di Roma; fu infatti la magnificenza classica e monumentale della città a plasmare sensibilità e visione progettuale di Carola Rytsola durante i suoi anni di formazione universitaria, prima di fare ritorno ad Helsinki per fondare, nel 1989, lo studio di architettura Carola Rytsola Oy. Oggi quella stessa eredità prende nuova vita attraverso la visione del figlio Aksel Rytsola, architetto d’interni e designer, co-fondatore e ceo di Rytsola, cresciuto all’incrocio ideale tra due mondi espressivi, dove la pulizia formale e la purezza del minimalismo nordico incontra la preziosità materica e la creatività espressiva italiana. Dopo aver Perfezionato il proprio percorso tra Milano (nello studio di Patricia Urquiola), Parigi, Stati Uniti e Danimarca, Aksel traduce la memoria familiare in collezioni di arredi d’interni e complementi in marmo, sintesi di alto artigianato e spirito contemporaneo. “Il legame con Hessenza è l’espressione naturale di una visione comune e di una straordinaria intesa umana e professionale – ha dichiarato il designer Aksel Rytsola - rappresenta il ponte ideale tra la creatività di Roma e di Helsinki, una visione in cui convergono due mondi del design e due culture uniche, capaci di arricchirsi a vicenda. Una connessione che ci è parsa la naturale evoluzione dello storico rapporto che ci lega a Fratelli Marmo, partner di Hessenza specializzato nella lavorazione di marmi, graniti e onici con cui collaboriamo nei nostri progetti in Europa, ondividendo un patrimonio comune di valori legati al savoir-faire artigianale. Al centro della visione di Rytsola vi è il rifiuto radicale della serialità e delle logiche industriali; al contrario ogni creazione è concepita come un’opera su ordinazione, affidata a maestri artigiani e laboratori indipendenti tra la Finlandia e l’Italia. La Collezione Eterna seguendo un processo etico e consapevole recupera e valorizza blocchi di marmo di scarto scolpiti dai maestri artigiani nel cuore dell’antica Tuscia etrusca. Spiccano il centrotavola Tevere, fluido richiamo alle anse del fiume romano (declinato in Bianco Namibia, Giallo Reale e Silver Wave), e il vassoio Roma, un disegno audace che gioca con l’intarsio di marmi a contrasto (Travertino Rosso con Giallo Reale; Bianco Carrara con Nero Marquina; Nero Marquina con Bianco Carrara). La Collezione Fleming rilegge invece la monumentalità architettonica del celebre quartiere romano: i tavoli Torre e Valle sono ispirati alle geometrie razionaliste del quartiere EUR, incastonano meticolosi mosaici in cui ogni singola tessera è posata manualmente componendo superfici vibranti. Accanto a essi, i pouf Tori, Milvio e Collina fondono l’estrema funzionalità salvaspazio a silhouette dall’eleganza raffinata. Rytsola tonerà a presentare le sue collezioni da Hessenza il prossimo 28 ottobre nell’ambito del festival “Novembre Nordico. Tracce nordiche a Roma” svelando la collezione Rytsola x Moomin di complementi in marmo italiano e arredi artigianali, ispirata ai celebri personaggi dei fumetti di Tove Jansson, una famiglia di troll della Moominvalley tutti amanti della natura, accoglienti e inclusivi, un vero fenomeno culturale in Finlandia celebrato dal design in un dialogo creativo tra Helsinki e Roma.