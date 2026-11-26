Nuove tecnologie

L’intelligenza artificiale può aiutare a fare informazione, ma le scelte, e la responsabilità di ciò che si pubblica, restano in capo all’uomo. È uno dei fili che hanno attraversato la presentazione de Il Plurale Quotidiano (PiQu), la testata online nata con l’intelligenza artificiale al centro del proprio modello editoriale. L’incontro si è tenuto ieri pomeriggio nella Sala del Carroccio, in Campidoglio, ed è stato organizzato insieme a Rome Diplomacy con il titolo «L’impatto del giornalismo AI-native».

La presentazione è arrivata a due settimane dal primo riconoscimento ottenuto dal giornale. L’11 novembre, a Napoli, PiQu è stato premiato nell’Innovation Hub della quarta edizione dei Virtus Global Awards, promossi dall’Associazione nazionale piccola impresa (ANPI).

Dopo i saluti istituzionali del consigliere di Roma Capitale Fabrizio Santori, la giornalista Rai Marzia Valitutti Carbone ha guidato un confronto costruito come una serie di domande dirette ai relatori.

Il primo tema è stato il lavoro di chi guida il giornale. Al direttore editoriale Gianluca Cerasola è stato chiesto se il mestiere sia rimasto lo stesso e quante volte si dica di no alla macchina che prepara dati, scenari e bozze. Il direttore responsabile Domenico Bonaventura ha descritto perché oggi, con l’utilizzo dell’IA e il pericolo dell’assuefazione ai risultati che restituisce, il giornalista rischia più di prima.

La discussione si è poi spostata sulle redazioni tradizionali. Valentina Panetta, giornalista del Messaggero, si è confrontata sul rischio che l’automazione tolga al cronista il fiuto e il lavoro per strada. Edoardo Sirignano, de Il Tempo, ha affrontato una domanda particolare: se una macchina propone gli scenari e aiuta a scrivere, il pezzo è ancora del giornalista? E come si evita che i giornali finiscano per somigliarsi tutti? L’attrice Alma Manera, tra giornalismo e scena, ha portato la riflessione sul racconto multimediale: quando l’IA entra nelle immagini e nei video, l’emozione regge o il rischio è un prodotto perfetto ma freddo?

Ampio spazio è stato dedicato alla formazione e alle competenze. Sergio Talamo, direttore dell’area Comunicazione, Relazioni istituzionali e Innovazione digitale di Formez, è intervenuto su cosa serva oggi a un comunicatore pubblico per trasformare i dati in servizi utili ai cittadini. Fabio Bisogni, presidente dell’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), ha parlato di come l’università stia rispondendo alla richiesta di profili capaci di lavorare con algoritmi e dati. Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), si è soffermato su cosa serva perché la sperimentazione dei giovani diventi un’impresa capace di reggersi da sola, mentre William Nonnis, esperto di digitalizzazione e innovazione della Presidenza del Consiglio, ha parlato di quanto l’innovazione sia importante e di come debba essere un incoraggiamento per i giovani a impegnarsi sempre di più e aumentare il loro potenziale.

Infine, le questioni di fondo. Don Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita, ha affrontato il tema dell’algoretica, definendo il giornale “una provocazione che fa bene in tempi di incertezza”. Se un algoritmo che seleziona le informazioni decide anche cosa vediamo del mondo, la domanda è come tenere la tecnologia dalla parte della verità e della dignità della persona. Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale, ha indicato le priorità culturali e tecnologiche per un «digitale popolare», alla portata di tutti, che aiuti cittadini, istituzioni e media a distinguere le fonti verificate dai contenuti sintetici.

In chiusura l’editore Andrea Stranieri ha mostrato dal vivo il funzionamento de Il Plurale Quotidiano. Il giornale è online su ilpluralequotidiano.it.