Casa Bianca, braccio di ferro fra stampa e Trump. Il giudice ripristina l’accesso alla Cnn

Washington

Il giudice federale ripristina l’accesso di Cnn alla Casa Bianca, ma Trump nega l’ingresso all’evento con Xi Jinping

Dopo essere stata allontanata dalla Casa Bianca insieme ad altre testate su ordine del presidente Donald Trump, la CNN ha riottenuto il permesso di accesso in seguito alla decisione di un giudice federale, che ha sospeso il bando firmato dal tycoon.

Il braccio di ferro, tuttavia, prosegue. L’amministrazione ha infatti negato a due giornalisti della CNN di seguire l’arrivo di Xi Jinping alla Casa Bianca per la cena di Stato. Un divieto poi parzialmente mitigato dal permesso accordato soltanto a un fotoreporter e a un tecnico del suono, a differenza di quanto concesso ad altre emittenti.

Le altre reti del pool — ABC, CBS, NBC e Fox News — si sono rifiutate di riprendere la copertura video degli eventi della Casa Bianca finché non sarà ripristinato il pieno accesso alla CNN. Anche MS NOW, un’altra testata a cui Trump aveva vietato l’accesso la settimana scorsa, ha fatto sapere che ai propri giornalisti è stato impedito di seguire l’arrivo di Xi.

La diretta dell’evento è comunque passata su Trump Tv, la nuova emittente lanciata dal presidente Usa per raccontare l’amministrazione da un occhio interno e per uscire dalla narrazione dei media tradizionali. Lo streaming su YouTube ha però attirato solo 18.000 visualizzazioni.