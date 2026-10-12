Papa Leone, domani il ricovero al Gemelli. Mattinata di udienze e impegni

La Sala stampa vaticana: nodulo al polmone individuato durante alcuni controlli di routine

Il nodulo al polmone di Papa Leone XIV è stato individuato durante alcuni controlli di routine. A riferirlo è la sala stampa della Santa Sede, che ha fornito un breve aggiornamento sul Pontefice. Nonostante la notizia di un imminente intervento, il Papa prosegue regolarmente gli impegni della giornata. A confermarlo è stato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, parlando con i giornalisti presenti.

Il Santo Padre, secondo quanto apprende Il Tempo, sarà ricoverato domani, martedì 13 ottobre, al Gemelli di Roma per essere operato.

Intanto Prevost non ha derogato agli impegni. Mattinata di udienze per Papa Leone XIV, che ha ricevuto monsignor Martin Krebs, arcivescovo titolare di Taborenta, nunzio apostolico in Svizzera, nel Principato di Liechtenstein e nel Principato di Monaco; il cardinale Tarcisio Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo (Giappone), presidente di Caritas Internationalis; con il Dott. Alistair Dutton, Segretario Generale; monsignor Jorge Eduardo Lozano, arcivescovo di San Juan de Cuyo (Argentina); monsignor Michael Francis Crotty, arcivescovo titolare di Lindisfarna, nunzio apostolico in Nigeria; Rappresentante Permanente della Santa Sede presso la Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale; monsignor Timothy Broglio, arcivescovo Ordinario Militare per gli Stati Uniti d’America; monsignor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, O.F.M., vescovo di Jinotega (Nicaragua), presidente della Conferenza Episcopale del Nicaragua e i soci del Circolo San Pietro. Nell’agenda non risulta alcun impegno ufficiale nel pomeriggio.

“Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato”, ha detto Leone al termine dell’Angelus, spiegando di avere deciso di operarsi seguendo le indicazioni dei medici. “L’intervento è già programmato nei prossimi giorni”, ha aggiunto, affidandosi alle preghiere dei fedeli.

Intanto resta confermato, almeno per il momento, il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, in programma dal 6 novembre. I media sudamericani sottolineano tuttavia che l’evoluzione postoperatoria del Pontefice sarà determinante per valutare eventuali modifiche all’itinerario, anche alla luce dei lunghi spostamenti aerei e degli sbalzi di temperatura.