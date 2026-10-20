l'editoriale

«Due popoli, due Stati»: a forza di ripeterlo come uno slogan da campus, a sinistra l’hanno trasformato in realtà concreta, non in Palestina ma qui, sotto casa, nelle nostre città.

A Milano, come a Torino o a Bologna, si è materializzata un’entità che non chiede di integrarsi, non aspira a partecipare, non coltiva neppure la finzione di un legame. Vive accanto, non dentro. E quando scende in piazza non lo fa per discutere, lo fa prima per occupare lo spazio, per marcarlo, e poi per sfasciarlo.

📌 L’INTIFADA È QUI

Partita da Milano una sfida contro l’Italia

📌 "Due popoli, due Stati". Purtroppo è successo qui

📌 Il Tempo anticipa i contenuti del decreto anti-maranza

🗣 Ecco la nostra prima pagina ⬇ #buongiorno #20ottobre 🗞 #iltempoquotidiano pic.twitter.com/tQM0t8j1ab — IL TEMPO (@tempoweb) October 20, 2026

Non è questione di passaporto. Non è questione di «nati qui». La seconda generazione, in troppi casi, non ha maturato alcuna lealtà verso questo Paese. Non un affetto, non un interesse condiviso, non il minimo senso di appartenenza. Al massimo un odio lucido, che usa le libertà di cui gode per contestare la possibilità stessa che quelle libertà esistano.

È un distacco totale, e chi continua a spiegarlo con il disagio sociale o con la mancanza di opportunità mente sapendo di mentire. Parlano le insegne dei negozi saccheggiati: Hermès, Celine, Nike, Foot Locker, eccetera. Vogliono rubare, vogliono prendere quello che gli piace. E sfasciare il resto.

Le manifestazioni di questi giorni non hanno avuto infiltrati. Non c’è stato un nucleo di bravi ragazzi travolto da pochi violenti sconosciuti. C’era una composizione precisa: islamisti che portano il loro progetto, «maranza» che portano la loro subcultura di prepotenza e di saccheggio, antagonisti che offrono copertura ideologica e logistica. Tre componenti diverse, un solo risultato: strade devastate, negozi assaltati, un pezzo di città sottratto alla normalità.

Chi dice «non si sa chi siano» non è confuso, è complice. Chi parla di «manifestazione pacifica degenerata» sta raccontando una favola per non guardare in faccia il fenomeno.

La malinconia non è per le vetrine rotte. È per il tempo perduto. Per gli anni, i lunghi anni, in cui si è preferito non vedere e non trarre conseguenze. Ora il tempo è scaduto.

Riproduzione riservata