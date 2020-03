Coronavirus: Esselunga istituisce canale preferenziale per sanitari e volontari

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Esselunga istituisce canali preferenziale per la spesa effettuata da sanitari e volontari. "Considerata l’importanza del loro servizio -si spiega dal gruppo della grande distribuzione- abbiamo deciso di istituire dei canali preferenziali per il personale sanitario e, inoltre, per i volontari designati dai Comuni e dagli enti presenti sul territorio, al fine di permettere loro di fare la spesa e consegnarla in maniera veloce alle famiglie che ne faranno richiesta".