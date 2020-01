Matera: Salvini, 'vergogna stop Pd e 5S a legge Lega su videosorveglianza'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Bimbi picchiati nelle scuole e la nostra legge per le telecamere obbligatorie è ferma al Senato per volontà dei 5stelle e del Pd. Vergogna! Per salvare le banche tedesche Conte e Di Maio i soldi li trovano sempre, per proteggere i nostri bambini e anziani non c’è un euro nelle casse dello Stato?”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, dopo un nuovo episodio di violenza in una scuola materna di Matera.