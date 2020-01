Infortuni: sindacati trasporti, 'devastante si muoia anche con committenza pubblica'

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Le segreterie generali di Milano e della Lombardia di Fit Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti "hanno appreso con sgomento e dolore la notizia della morte sul lavoro di un operaio impiegato nel cantiere della linea 4 della metropolitana di Milano. È devastante - dicono in una nota - scoprire che si può morire anche lavorando per una committenza pubblica, a Milano, ad uno scavo per una nuova linea di metropolitana".

I sindacati auspicano che "si faccia al più presto chiarezza sulla dinamica dell'incidente e che si individuino le responsabilità" e "si uniscono al cordoglio dei familiari".