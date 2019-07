Maltempo: domani sera allerta a Milano per fiumi Seveso e Lambo

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Le forti piogge previste dalle 18 di domani hanno messo in allerta il Comune di Milano e il centro meteo regionale lombardo, che ha emanato un codice giallo per l’area nei pressi dei fiumi Seveso e Lambro. Temporali e vento forte arriveranno dal pomeriggio e potrebbero proseguire fino a lunedì con il rischio di esondazioni dei due fiumi.

Il Comune ha quindi disposto l'attivazione del Centro operativo comunale dalle ore 18 di domani al Centro di via Drago per monitorare il livello dei fiumi. Sono allertate la protezione civile, le pattuglie della polizia locale, le squadre del servizio idrico Mm e le squadre di Amsa per entrare in servizio in caso di necessità.