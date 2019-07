Sicilia: Pd,'urgente approvazione legge plastic free'

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La prossima settimana chiederemo un approfondimento in commissione parlamentare Ambiente per superare le censure del Tar e mettere in condizione i sindaci di emanare provvedimenti di tutela dell’ambiente. Il Pd continua senza sosta il suo impegno politico per liberare la Sicilia dalla plastica". Ad annunciarlo sono i deputati del Pd all'Ars Anthony Barbagallo e Michele Catanzaro dopo la sospensione da parte del tribunale amministrativo di due ordinanze 'plastic free' emesse da sindaci siciliani.

"L’approvazione della legge 'plastic free', ancora ferma in commissione Bilancio, avrebbe certamente evitato la sentenza dei giudici amministrativi - sottolinea Catanzaro - Ora più che mai appare urgente che il disegno di legge venga calendarizzato per arrivare in tempi brevi all’approvazione di una norma che ci aiuti a dire no al consumo di plastica monouso. Un atto di civiltà, di educazione e di rispetto verso l’ambiente". "E' necessario - aggiunge Barbagallo - analizzare le motivazioni che hanno portato i giudici ad accogliere il ricorso dei produttori di stoviglie in plastica monouso per avviare un percorso di tutela dell’ambiente che non danneggi nessuna categoria".