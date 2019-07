Pd: su riforma Statuto per Br in ballo Malpezzi, Parrini e Ceccanti

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - Dovrebbero essere due i componenti di Base Riformista, al componente che fa capo a Lorenzo Guerini, che faranno parte della commissione che si occuperà della riforma dello Statuto Pd. Probabilmente un senatore e un deputato e in ballo ci sono Simona Malpezzi o Dario Parrini per palazzo Madama e Stefano Ceccanti per la Camera.