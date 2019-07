Pd: Guerini, 'Statuto? errore separazione ruoli, primarie non si toccano'**

Roma, 12 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - "Ascolteremo la proposta di lavoro del segretario e ci confronteremo". Lo dice Lorenzo Guerini, punto di riferimento di Base Riformista, all'Adnkronos a proposito dell'assemblea nazionale Pd di domani. Una riunione in cui si inizierà a parlare della riforma dello Statuto dem e nei giorni scorsi molti di Base riformista avevano duramente criticato la proposta di Maurizio Martina (incaricato da Nicola Zingaretti di occuparsi della questione) di separare il doppio ruolo segretario-candidato premier.

Guerini, Base riformista dirà no alla separazione dei ruoli? "L’assemblea di domani, però, sul tema Statuto si limiterà a nominare la commissione. Poi eventuali modifiche dello Statuto si decideranno a dicembre nella prossima assemblea". Ma se la commissione Statuto metterà proprio la separazione dei ruoli tra le modifiche, quale sarà il vostro atteggiamento? "Sul punto la nostra posizione è chiara: riteniamo sbagliato per il partito la separazione dei ruoli ma se si dovesse andare in quella direzione lo Statuto dovrà prevedere comunque lo strumento delle primarie per indicare il candidato premier".

"Dopodiché -aggiunge Guerini- l’assemblea di domani mi sembra sarà più dedicata alla fase politica del Paese, e credo che i temi non manchino, e al percorso di preparazione della Costituente delle idee del prossimo autunno. Ascolteremo la proposta di lavoro del segretario e ci confronteremo. L’invito che facciamo -sottolinea- è che anche dentro il percorso programmatico si dia il profilo di un partito che ha l’ambizione di parlare a tutti gli italiani e che si confronti soprattutto sul futuro".