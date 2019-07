Lega: Salvini, 'soldi russi? Buona caccia al tesoro a toghe che cercano'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Non parlo di soldi alla Russia che non esistono, anzi auguro buona caccia al tesoro ai magistrati che li stanno cercando in Russia, in Lussemburgo o al Polo Nord o Sud. Io parlo di sicurezza e vita reale". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook.

Il responsabile del Viminale ricorre all'ironia riguardo all'inchiesta di Buzzfeed. "Mi autodenuncio - scherza mostrando due biglietti - nel mio ministero gira merce compromettente. Non so se c'è qualche magistrato che sta vedendo questa diretta: mi hanno dato due, non uno ma due biglietti per la lotteria di beneficenza di San Pietro apostolo, 2 biglietti sottobanco. Il primo premio è un tv Led di 49 pollici, sicuramente arriva dalla Russia...".