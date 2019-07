Lega: Carfagna, 'Savoini chiarisca, altrimenti imbarazzo per sovranisti'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - Sull’audio pubblicato da Buzzfeed “c’è un’indagine in corso e noi crediamo che per tutti valga il principio costituzionale di non colpevolezza fino a condanna definitiva. Aspettiamo il lavoro della magistratura, che lo faccia con rapidità e serenità. Non ho motivo di dubitare delle affermazioni di Matteo Salvini. Credo che invece debba chiarire Savoini, l’unico che evidentemente conosce i dettagli di questa vicenda". Così Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vice presidente della Camera, in un’intervista a News Mediaset.

Per l'esponente forzista, Savoini "dovrebbe chiarire di cosa parlava e con chi parlava. Sarebbe però bizzarro che un governo e un partito che si dichiarano sovranisti, consentissero a una potenza straniera di influenzare decisioni che riguardano la vita dei cittadini italiani”.