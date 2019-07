Giovani: Renzi, 'scuola politica da 21-24 agosto, ci metto 1 mese di stipendio'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - Una scuola di politica per gli under '90 dal 21 al 24 agosto in Toscana. Lo ha annunciato Matteo Renzi a Milano. Si chiamerà 'Meritiamoci l'Italia' e perchè "il merito deve tornare a valere" in Italia, dice Renzi che contribuirà all'organizzazione dell'evento anche dal punto di vista economico. "Ho avuto l'autorizzazione della mia famiglia, metterò un mese di stipendio da senatore perchè è giusto che i parlamentari restituiscano ai cittadini".