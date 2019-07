Sanità: Veneto approva piano regionale per governo liste d'attesa

Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha approvato il suo Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa elaborato, come previsto dalla normativa, a seguito del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2019-2021. Il documento è stato inviato al Consiglio regionale per l’espressione del previsto parere.

Il Piano del Veneto è composto da 25 diverse azioni, che vanno dalla definizione dei tempi massimi di attesa di tutte le prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero, all’apertura degli ospedali nelle ore serali e nel fine settimana; dalle modalità di utilizzo delle grandi apparecchiature diagnostiche all’elenco delle prestazioni soggette a monitoraggio; dall’attività sistematica di valutazione sull’appropriatezza e congruità delle prescrizioni, all’attivazione di servizi telematici per la disdetta di prestazioni già prenotate per creare spazio a chi è in attesa; dal governo del fenomeno della “prestazione non eseguita” per mancata presentazione dell’utente, alla presa in carico del paziente cronico; dall’acquisto di prestazioni aggiuntive in regime libero professionale, alla trasparenza e comunicazione sulle liste d’attesa; dallo sviluppo del sistema Cup on Line, all’accesso alla prenotazione anche attraverso le farmacie (il sistema “Farmacup”).

“E’ un sistema integrato di azioni, controlli e monitoraggi – sottolinea Lanzarin – nella realizzazione del quale sarà fondamentale il ruolo di Azienda Zero, che abbiamo creato anche per la gestione di queste situazioni. Di certo – fa notare – fa piacere verificare come, rispetto al Piano Nazionale 2019-2021, il sistema veneto sia più avanti, fin dal 2016. I principi generali e le specifiche linee d’intervento nazionali – dice l’Assessore – in realtà sono stati già attuati dalle normative regionali, in particolare la legge regionale 19 del 2016 con l’articolo 28 (Riduzione delle Liste d’Attesa); la legge regionale 30 del 2016 con l’articolo 38 (Interventi per il Governo delle Liste d’Attesa), la legge regionale 48 del 2018 (il Piano Sociosanitario Regionale 2019-2023)".