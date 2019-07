Palermo: sciopero precari Iacp, in 71 aspettano stabilizzazione

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "Basta con il precariato. Vogliamo un futuro certo". Hanno incrociato le braccia questa mattina i 71 lavoratori precari dello Iacp di Palermo. Dinanzi la sede del'Istituto autonomo case popolari di via Quintino Sella, i lavoratori hanno protestato contro il mancato avvio delle stabilizzazioni. La manifestazione è stata indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Csa. Sul tavolo la scadenza, fissata a dicembre, dell'ultima proroga e la richiesta dell'immediata applicazione della legge Madia per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

"I vertici dell'Istituto ci hanno comunicato di aver predisposto il piano triennale per le assunzioni che sarà consegnato al collegio dei sindaci - dicono il segretario Fp Cgil Palermo Lillo Sanfratello e Umberto Leo, Rsu della Fp Cgil – Completati gli atti propedeutici, la delibera per l'assunzione dei 71 precari passerà alla firma. Non c'è una data certa ma se tutto procederà senza intoppi i tempi potrebbero non essere lunghi".