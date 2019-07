Lega: Zingaretti, 'Conte riferisca su tradimento Ue e alleanza atlantica'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Io non so se esistono fondi neri della Russia per la Lega. Su questo indagheranno le Procure. Ma nell'audio c'è qualcosa di gravissimo. Il racconto delle intenzioni della Lega e dei suoi alleati europei di superare le relazioni con Bruxelles e Usa per scegliere Mosca come punto di riferimento. È il tradimento di un alleanza che ha caratterizzato la politica estera italiana dal dopoguerra. Oltre che con l'Europa vogliamo rompere con la Nato. È di fondamentale importanza che il governo riferisca subito alle camere e il presidente Conte si presenti in Parlamento". Lo scrive un una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.