Lega: Pd chiede audizione Salvini, Savoini e ambasciatori su caso Russia**

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - Il Pd ha appena formalizzato in Commissione Affari Europei alla Camera la richiesta urgente di audizione di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, Alberto Nardelli "e degli ambasciatori italiano in Russia e russo in Italia" sull'inchiesta di BuzzFeed. Lo rende noto il deputato dem Filippo Sensi in un tweet.