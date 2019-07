Lega: fonti M5S, 'su inchiesta fondi russi chiediamo trasparenza'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Cosa ne pensiamo? Siamo preoccupati per questa storia, l’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare. Chiediamo trasparenza". Così, fonti M5S, interpellate sull'apertura dell'inchiesta da parte della procura di Milano sulla presunta trattativa per finanziare la Lega con soldi russi.

"Su questo governo - rimarcano le stesse fonti - non ci deve essere nessuna ombra. Il Movimento non ha mai preso nessun finanziamento e mai lo prenderà. Noi rispondiamo solo ai cittadini".