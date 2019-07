Lega: E.Letta, 'bene commissione inchiesta, Salvini vuole insabbiare'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - “La Commissione d’inchiesta sui legami tra la Russia e la Lega? È una iniziativa legittima e doverosa. Per una vicenda dai contorni simili in Austria un governo è andato in frantumi e chi doveva rispondere delle accuse e dei sospetti lo sta facendo, grazie anche a una forte mobilitazione nel Paese. Qui da noi Salvini e la Lega minimizzano o ridicolizzano. La verità è che abbiamo un ministro dell’Interno che vorrebbe insabbiare una vicenda di gravità inaudita. Ma è un gioco destinato a finire”. Lo ha detto Enrico Letta, a Budapest a margine della European Agora, il progetto paneuropeo da lui promosso, in programma nella capitale ungherese fino a domenica 14 luglio.